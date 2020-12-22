Ünlülerden pandemi indirimi

Koronavirüs salgını sebebiyle işsiz kalan ünlü isimler, sosyal medyada ürün tanıtımı fiyatlarını düşürdü.

Ünlü isimler, bir firmanın yılbaşı reklam tanıtım kampanyası için objektif karşısına geçti.

Sosyal medya hesaplarından firmanın reklamını yapan sanatçıların, pandemi nedeniyle ücretlerinde yarı yarıya indirime gittiği iddia edildi.

FİYATLAR DÜŞTÜ

Normalde 50 bin TL ile 100 bin TL arasında fiyat veren ünlüler, uzun süredir reklam teklifleri gelmediği için firmayla 15 bin TL ile 30 bin TL arasında anlaştı.

ÖZGE DE İNDİRİM YAPANLARDAN

Pandemiden önce 40 bin TL isteyen Özge Ulusoy'un, 20 bin TL'yi kabul ettiği söyleniyor. Bahar Şahin ise 40 bin TL'lik rakamını 20 bin TL'ye çekti.

Normalde 30 bin TL isteyen Deren Talu'nun 15 bin TL aldığı iddia edildi. Salgından önce 35 bin TL isteyen Pınar Deniz'in 20 bin TL aldığı söyleniyor.

İNDİRİM YAPMAYANA İŞ YOK

Edis, 100 bin TL'lik ücretini 30 bin TL'ye çekti. Pandemi öncesi 50 bin TL isteyen Ebru Şallı'nın 30 bin TL aldığı konuşuluyor.

Bazı ünlü isimler ise anlaştıkları firmalardan indirim yaptığını gizlenmesini istiyor.