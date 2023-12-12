Ünlülerden Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki! Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e attığı yumruk sonrası paylaşım yapan ünlüler, "Çok yazık" diyerek ortak noktada buluştu.

ensonhaber.com

Türk futbolu dün gece, utanç verici bir olayla karşı karşıya kaldı...

Ankaragücü-Rizespor maçını yöneten hakem Halil Umut Meler, saha içerisinde saldırıya uğradı.

Sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Meler'e yumruk attı. Yere düşen ve tekmelenen Meler, hastaneye kaldırıldı.

Meler'in tedavisi devam ederken, tepkiler gelmeye başladı. Bu tepkilerin birisi ise ünlüler dünyasından geldi.

Acun Ilıcalı, Şoray Uzun ve Şahan Gökbakar başta olmak üzere açıklama yapan ünlü isimler, saldırıyı kınadı.

Sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yapan isimler, futbolun güzelliklerinin ayaklar altına alındığını söyledi.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

ŞORAY UZUN

Geçmiş olsun Halil Umut Meler. Futboldan anlamayan tek özelliği paralı olmak olan, medyada bir şekilde yer almaya bayılan kompleks kumkumaları, gerekli gereksiz her maç sonu konuşan lüzumsuz tipler, etrafındaki yalamaların gazına gelen karakter yoksunları; bu güzel oyundan defolun gidin.

ŞAHAN GÖKBAKAR

Halil Umut Meler'e yapılan bu aşağılık saldırıyı kınıyorum. Yazık, günah. Bu şiddet söylemini körükleyen mutlu musunuz? Bu rezalete çok sert ve net bir tepki verilmek zorunda.

FETTAH CAN

Futbolun tüm güzelliklerinin ayaklar altına alınmasını da kimseye kaptırmadık. Yazık çok yazık. Geçmiş olsun Halil Umut Meler.

ACUN ILICALI