Ünlülerin '30 Ağustos' paylaşımları

Magazin dünyasının önde gelen isimleri, Büyük Taarruz'un 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla duygusal paylaşımlara yer verdi.

30 Ağustos; Türk milletinin büyük zaferi...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, 99 yıl önce bugün zaferle sonuçlandı.

Tarihe altın harflerle geçen "Büyük Zafer"'in yıl dönümünde, sanat camiasından peş peşe paylaşımlar geldi.

Sosyal medya hesapları üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarına yer veren ünlü isimler, tüm kahramanlarımızı minnet ve rahmetle andı.

İşte o paylaşımlar...

TARKAN

"Bugün bayrağımız her yerde özgürce dalgalanıyorsa Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

GÜL SUNAL

"Atamızı, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'MIZ kutlu olsun."

MURAT BOZ

"Doğrulanmış Zaferlerini, devrimlerini ve bizlere emanet ettiğin mirasını her zaman yaşatacağız Ata’m. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız için canlarını ortaya koymuş tüm şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

AJDA PEKKAN

"Doğrulanmış Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal savaşı’nın kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitleri, gazileri rahmet ve şükran ile anıyorum."

RIZA KOCAOĞLU

"30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."





GONCA VUSLATERİ

"'Bağımsızlık benim karakterimdir.' Mustafa Kemal Atatürk. İçimizdeki şenliği küstüremeyecektir kimse.. Sen bir farkındalığın öncüsüsün aynı zamanda. Güneşi kısık gözle öpemezler. Bazı ışıklara yaklaşılamaz, ulaşılamaz.. Yalnızca aydınlıkların altında önündeki hayatı yaşarsın.. Hep ışığınla Atam. Mustafa Kemal Atatürk ve şanlı şerefli tüm askerlerimize sevgi ve saygıyla."



ACUN ILICALI

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 99. yıl dönümünü kutluyor, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."

GÜLSE BİRSEL

"'Zafer' ne heyecan verici bir kelime.. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

CÜNEYT ARKIN

"30 Ağustos Zaferi’nin 99. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz."





EZGİ MOLA

"30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti sana müteşekkir! İyi ki bizim başımıza geldin. Her yıl daha da büyük bir özlemle anıyoruz! Hep keşke diyoruz bir kaç yıl daha yaşasaydın… Teşekkür ederiz Atam. Adını anmayanlara inat bizim sana sevgimiz arşa çıkıyor!"

BURAK ÖZÇİVİT

MERVE ÖZBEY

"Doğrulanmış Zafer bayramımız kutlu olsun sizi çok seviyoruz ATAM."

PINAR ALTUĞ

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

SEDA SAYAN

"30 Ağustos Zafer Bayramı"

TÜRKAN ŞORAY

"30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. Ata’m sonsuza kadar kalbimizdesin"





DEMET AKALIN