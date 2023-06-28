Ünlülerin Kurban Bayramı paylaşımları Magazin dünyasının tanınmış isimleri sosyal medya hesapları üzerinden sevenlerinin bayramını kutladı. İşte ünlülerin paylaşımları…

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Kurban Bayramı coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

Ziyaretlerin yaşandığı günde, birbirinden ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından iyi temennilerde bulunuyor.

Bugüne özel pozlar veren ünlüler, ‘iyi bayramlar’ notuyla paylaşım yapıyor.

Yüzlerin güldüğü önemli günde, ünlülerden gelen paylaşımlar şu şekilde…

Demet Akalın

"Cümleten iyi bayramlar."

Filiz Akın

"Hepimize en sevdiklerimizle kucaklaşacağımız en samimi sevgi ve duyguları paylaşacağımız bir bayram olmasını diliyorum."

Fatih Terim

"Herkese mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir bayram dileriz."

Hadise

"İyi bayramlar"

Eser Yenenler

"İyi bayramlar"

Buse Terim

"Herkese sevdikleriyle, ailesiyle mutlu, huzurlu, sağlıklı bayramlara"

Hamdi Alkan

"Kızım Ayşe ile mutlu ve huzurlu bayramlar diliyoruz"

Tolgahan Sayışman

"Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Ailenizle ve sevdiklerinizle harika bir bayram olsun inşallah. İyi bayramlar"