Ünlülerin Kurban Bayramı paylaşımları
ensonhaber.com

Bayramı coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

Ziyaretlerin yaşandığı günde, birbirinden ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından iyi temennilerde bulunuyor.

Bugüne özel pozlar veren ünlüler, ‘iyi bayramlar’ notuyla paylaşım yapıyor.

Yüzlerin güldüğü önemli günde, ünlülerden gelen paylaşımlar şu şekilde…

Demet Akalın

"Cümleten iyi bayramlar."

Ünlülerin Kurban Bayramı paylaşımları

Filiz Akın

"Hepimize en sevdiklerimizle kucaklaşacağımız en samimi sevgi ve duyguları paylaşacağımız bir olmasını diliyorum."

Ünlülerin Kurban Bayramı paylaşımları

Fatih Terim

"Herkese mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir bayram dileriz."

Ünlülerin Kurban Bayramı paylaşımları

Hadise

"İyi bayramlar"

Ünlülerin Kurban Bayramı paylaşımları

Eser Yenenler

"İyi bayramlar"

Ünlülerin Kurban Bayramı paylaşımları

Buse Terim

"Herkese sevdikleriyle, ailesiyle mutlu, huzurlu, sağlıklı bayramlara"

Ünlülerin Kurban Bayramı paylaşımları

Hamdi Alkan

"Kızım Ayşe ile mutlu ve huzurlu bayramlar diliyoruz"

Ünlülerin Kurban Bayramı paylaşımları

Tolgahan Sayışman

"Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Ailenizle ve sevdiklerinizle harika bir bayram olsun inşallah. İyi bayramlar"

Ünlülerin Kurban Bayramı paylaşımları