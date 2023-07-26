Ünlülerin sosyal medya kazançları Ünlü oyuncuların Instagram’daki paylaşım başına aldığı ücret detayları ortaya çıktı.

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Yer aldıkları projelerde canlandırdıkları karakterlerle popüler olan oyuncular, artık çok para kazanmak için saatlerce setlerde kalmak zorunda değil.

Evden çıkmadan kazanıyorlar

Diziler ve filmler dışında reklam çekimlerinde de boy gösteren güzel oyuncuların gelir kapısı bunlarla sınırlı değil.

Dizileriyle hayran kitlelerini genişleten kadın oyuncuların, Instagram paylaşımından büyük kazançlar elde ediyor. Özellikle ünlü isimlerin kişisel Instagram hesaplarından yaptıkları sponsorlu paylaşımlar karşılığında aldığı paralar deyim yerindeyse dudak uçuklatıyor.

Rekor Hande Erçel‘de

Rekor ise uzun zamandır olduğu gibi yine Hande Erçel‘in elinde. İşte ünlülerin sosyal medyadan paylaşım başına aldıkları ücretler:

Hande Erçel: 350 bin TL

Fahriye Evcen: 250 bin TL

Serenay Sarıkaya: 275 bin TL

Afra Saraçoğlu: 250 bin TL

Neslihan Atagül: 200 bin TL

Hazar Ergüçlü: 150 bin TL

Pınar Deniz : 150 bin TL