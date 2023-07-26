Ünlülerin sosyal medya kazançları

Yer aldıkları projelerde canlandırdıkları karakterlerle popüler olan oyuncular, artık çok para kazanmak için saatlerce setlerde kalmak zorunda değil.
Evden çıkmadan kazanıyorlar
Diziler ve filmler dışında reklam çekimlerinde de boy gösteren güzel oyuncuların gelir kapısı bunlarla sınırlı değil.
Dizileriyle hayran kitlelerini genişleten kadın oyuncuların, Instagram paylaşımından büyük kazançlar elde ediyor. Özellikle ünlü isimlerin kişisel Instagram hesaplarından yaptıkları sponsorlu paylaşımlar karşılığında aldığı paralar deyim yerindeyse dudak uçuklatıyor.
Rekor Hande Erçel‘de
Rekor ise uzun zamandır olduğu gibi yine Hande Erçel‘in elinde. İşte ünlülerin sosyal medyadan paylaşım başına aldıkları ücretler:
Hande Erçel: 350 bin TL
Fahriye Evcen: 250 bin TL
Serenay Sarıkaya: 275 bin TL
Afra Saraçoğlu: 250 bin TL
Neslihan Atagül: 200 bin TL
Hazar Ergüçlü: 150 bin TL
Pınar Deniz : 150 bin TL