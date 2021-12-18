Ünlülerin yılbaşındaki sahne ücretleri

Yılbaşında dinleyiciyle buluşmak üzere sahneye çıkacak şarkıcıların alacakları ücretler dudak uçuklatırken, Özcan Deniz, Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş gibi isimler 1 milyon liraya yakın anlaşma yaptı.

2021 yılını bitirirken yılbaşı gecesinde eğlenmek isteyenler de çeşitli aktivitelere katılıyor.

Ülkenin çeşitli illerinde sanatçılar konser hazırlıklarını yapıyor. Otellerden sahnelere kadar rezervasyonlar neredeyse dolarken, ünlü isimlerin sahne ücretleri de merak konusu oldu

Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle sahne alamayan ünlü isimler, bu yıl sahne ücretlerini ikiye katladı.

Kuzey Kıbrıs ve Antalya yoğunluklu hazırlanan konser programlarında bir gecede aldığı sahne ücretiyle en çok dikkat çeken isimler Özcan Deniz, Hadise, Yıldız Tilbe ve Ebru Gündeş oldu.

ÖZCAN DENİZ, 1 MİLYONA SAHNE ALIYOR

1 milyona sahne için imza atan Özcan Deniz, Kıbrıs'ta dinleyiciyle buluşacak. Kıbrıs'a Özcan Deniz'i dinlemeye giden 2 kişinin otel masraflarıyla birlikte bir gece için 20 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

MAHSUN KIRMIZIGÜL, 5 MİLYONA TELEVİZYON İLE ANLAŞTI

Sinema sektöründeki 16 yılının ardından tekrar sahnelere dönen Mahsun Kırmızıgül, yeni albümüyle yılbaşı gecesinde Show TV ekranlarında olacak. Kanalla 5 milyon liraya anlaşan Mahsun Kırmızıgül, eski ve yeni şarkılarını seslendirecek.

TARKAN MISIR'A GİDECEK

Sevenlerinin daha önceki konser taleplerini reddeden Tarkan, yılbaşında 1 milyon euroya Mısır'da sahne almak için imza attı.

Ebru Gündeş - Kıbrıs (900 Bin TL)





Yıldız Tilbe - Sakarya (900 Bin TL)





Hadise - Kıbrıs (900 Bin TL)





Hakan Altun - Ankara (750 Bin TL)





Serkan Kaya - Kıbrıs (700 Bin TL)

Funda Arar - Kıbrıs (700 Bin TL)





Volkan Konak - Antalya (700 Bin TL)





Linet - Sapanca / Elite World (500 Bin TL)

Ziynet Sali - Antalya (400 Bin TL)

Aşkın Nur Yengi - Kıbrıs (400 Bin TL)

Edis - Beşiktaş (400 Bin TL)

Serdar Ortaç - Kıbrıs (350 Bin TL)

Şevval Sam - Sapanca (350 Bin TL)

İrem Derici - Konya (350 Bin TL)

Mustafa Ceceli - Mersin (300 Bin TL)

Gülben Ergen - Günay Restoran (300 Bin TL)

Deniz Seki - Kıbrıs (250 Bin TL)

Derya Uluğ - Afyonkarahisar (150 Bin TL)