Unutulmaz anılar: Erol Evgin, nostaljik kareleriyle takipçilerini geçmişe götürdü Türk pop müziğinde unutulmaz şarkılara imza atan ünlü sanatçı Erol Evgin, Instagram hesabından paylaştığı nostaljik karelere bir yenisini ekledi.

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1969 yılında çıkardığı ilk 45'lik plağıyla müzik dünyasına giriş yapan ve Türk pop müziğinde unutulmaz şarkılarına imza atan Erol Evgin, sosyal medyasında aktif bir isim.

76 yaşındaki ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkarmıştı.

Evgin, yayınladığı kareye, "Giysilerden yılları tahmin etmeye devam. Jean’in geniş paçaları ve ayakkabının topukları 70’ler diyor. Yeri hatırlamıyorum. Kim bilir nerenin kıyısı?" mesajını yazmıştı.

'İşte Öyle Bir Şey', 'Sevdan Olmasa', 'Söyle Canım' ve 'Bir de Bana Sor' gibi hit parçalara imza atan duayen popçu, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı da 'tbt' etiketiyle Instagram hesabından yayınlamıştı. Sanatçı, birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı kareye, "Sevgili Nükhet ve sevgili Haldun Dormen ve de arkadan geçen sevgili Ayşen Gruda bir müzikal gecesinden" mesajını yazmıştı .

Erol Evgin, 300 binden fazla takipçisinin olduğu sosyal medya hesabında bir tbt'ye daha yer verdi. Ünlü sanatçı, okul yıllarından siyah beyaz bir kareyi paylaştı:

"Öğrencilik yıllarımda İstanbul Erkek Lisesi’nde Sakarya İzci Oymağında bayrağımızı gururla taşırdım."