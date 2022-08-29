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    Uraz Kargılaroğlu İskoç eteği giydi

    Bodrum tatilinde slip mayolu haliyle uzun bir süre sosyal medyada konuşulan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerinin giydiği etekle poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 22:46
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    Uraz Kargılaroğlu İskoç eteği giydi

    Pis Yedili dizisi ile ekranlardaki asıl çıkışını yakalayan Uraz Kaygılaroğlu, kariyerini hızla yükselterek Sefirin Kızı ve Üç Kuruş dizileriyle hafızalara kazındı.

    Dijitalde de boy gösteren yetenekli oyuncu, Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri yapımında "Tumtum" karakterine hayat verdi.

    Oyunculuğu kadar özel hayatı da merak konusu olan Kaygılaroğlu, takipçilerinin radarında..

    Slip mayodan sonra İskoç eteği giydi

    Bodrum tatilinde slip mayosuyla görüntülenen ve uzunca bir süre sosyal medyada konuşulan ünlü oyuncu, yeni yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

    İskoçya'ya giden Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerinin giydiği 'kilt' ismi verilen etekle poz verdi.

    Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaygılaroğlu, fotoğrafların altına "Oğlum Kayseri'ye geldik, bir mantı yemeyeceğiz mi!?" notunu düştü.

    Uraz Kargılaroğlu İskoç eteği giydi #1

    Uraz Kargılaroğlu İskoç eteği giydi #2

    Uraz Kargılaroğlu İskoç eteği giydi #3

    Uraz Kargılaroğlu İskoç eteği giydi #4


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