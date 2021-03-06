Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç aşkı belgelendi

Uraz Kaygılaroğlu, kendisi gibi oyuncu olan Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığını ilan etti. Kaygılaroğlu ‘Uyanmam’ şarkısını paylaştı ve Berrak Tüzünataç’ı etiketledi.

Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzüntaç'ın aşk dedikodusu, Kaygılaroğlu tarafından doğrulandı.

Kaygılaroğlu Instagram hesabından “Uyanmam” adlı şarkıyı paylaştı ve Berrak Tüzünataç’ı etiketledi. Oyuncu böylelikle aşkını ilan etti.

Berrak Tüzünataç ise Arnavutköy’de yürüyüş yaparken karşısına çıkan magazin muhabirlerine aşk iddialarını yalanlamadı ve “Özel hayatımı konuşacak değilim, bu konu hakkında konuşmak istemiyorum.” dedi.

KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Kaygılaroğlu, 2019'da 5 yıllık eşi Melis İşiten'den boşanmıştı. Tüzünataç da geçtiğimiz ay Ali Yörenç'ten ayrılmıştı.

Kısa bir süre önce menajer Gamze Okutucu ile aşk yaşadığı da öne sürülen Kaygılaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım kafaları karıştırmıştı.

Oyuncu, gazetecilerin konu hakkındaki sorularına, "Yok be ağabey, gözünü seveyim" yanıtını vererek, aşk haberlerini yalanlamıştı.

ESKİ EŞTEN MANİDAR GÖNDERME

Ayrıldıktan sonra eski eşi ile dostluğunu sürdüren Melis İşiten, Kaygılaroğlu'nun paylaşımının ardından manidar bir göndermede bulunmuştu.

İşiten, aynı gün Twitter hesabından, "Bugün hissettiklerini unutma. Unutma sana hissettirilenleri... 12.01.2021" ifadelerini paylaşmıştı.

ASLI ENVER İLE ADI ANILMIŞTI

Oyuncunun adı geçtiğimiz yıl da Aslı Enver ile anılmıştı. İkilinin flört aşamasında anlaşamadıkları için görüşmeyi kestiği öne sürülmüştü.

Kaygılaroğlu'nun adı daha önce de sosyal medya fenomeni Mehtap Algül ile aşk dedikodularına karışmıştı.