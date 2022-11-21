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    Uraz Kaygılaroğlu, kazayla ilgili konuştu

    Uraz Kaygılaroğlu, kendisi gibi oyuncu eski eşi Melis İşiten'in yaralandığı korkunç kaza hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 13:23
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    Uraz Kaygılaroğlu, kazayla ilgili konuştu

    Tiyatro oyunu için turneye çıkan 'Baş Belası' ekibi, Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçirdi.

    Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in yaralandığı feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

    Uraz Kaygılaroğlu, kazada yaralanan eski eşi Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci'nin son sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

    "Çok korktuk"

    "Melis ile irtibat halindeyiz, çok korktuk. Mesaj atanlar için Melis'in durumu iyi yaralı ama iyi…

    "Sergen'in durumu ağır"

    Hiçbir hayati tehlikesi, kalıcı bir şey yok. Ceyhun iyi aynı şekilde ufak tefek yaraları var tabii ki... Sergen'in durumu biraz daha ağır, bilgilerim bu kadar sağ olun."

    Uraz Kaygılaroğlu, kazayla ilgili konuştu #1


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