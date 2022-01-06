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    Uraz Kaygılaroğlu, kızıyla buluştu

    Koronavirüse yakalanan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu bir süredir evinde karantinada kalıyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 06:59
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 07:01
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    Uraz Kaygılaroğlu, kızıyla buluştu

    'Üç Kuruş' dizisinde rol alan Uraz Kaygılaroğlu koronavirüse yakalanmıştı.

    Sete ara veren ve evde karantinada olan Uraz Kaygılaroğlu'nu eski eşi ve kızı Ada ziyarete gitti.

    BABA-KIZ BULUŞMASI

    Bir süredir babasını göremeyen Ada ayrılığa daha fazla dayanamadı babasının kapısına dayandı. Uraz Kaygılaroğlu, kızını kapıda görünce duygusal anlar yaşadı. ‘Sana çok sarılmak isterdim' diyen ünlü oyuncu kızı Ada ile uzaktan sohbet etti. Melis İşiten'in kayda aldığı o anlar büyük ilgi gördü.

    Uraz Kaygılaroğlu, kızıyla buluştu #1


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