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    Uraz Kaygılaroğlu, siyah ojeleriyle programa çıktı

    Uraz Kaygılaroğlu, İbrahim Selim'in YouTube kanalına siyah ojeli elleriyle çıkmasıyla gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 14:34
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 14:41
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    Uraz Kaygılaroğlu, siyah ojeleriyle programa çıktı

    Üç Kuruş dizisi ile büyük hayran kitlesi oluşturan başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, şu sıralar Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisiyle konuşuluyor.

    Erşan Kuneri filminin oyuncu kadrosu, İbrahim Selim ile bu Gece programına konuk oldu.

    Siyah ojeli eller

    Programın en dikkat çeken ismi Kaygılaroğlu oldu. Ünlü oyuncunun eline sürdüğü siyah ojeler ile programa gelmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

    Kaygılaroğlu, yeni disizinin gala gecesine de ellerinde ojelerle gelmişti.

    Uraz Kaygılaroğlu, siyah ojeleriyle programa çıktı #1

    Uraz Kaygılaroğlu, siyah ojeleriyle programa çıktı #2

    Uraz Kaygılaroğlu, siyah ojeleriyle programa çıktı #3

    Uraz Kaygılaroğlu, siyah ojeleriyle programa çıktı #4


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