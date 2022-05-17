Uraz Kaygılaroğlu, siyah ojeleriyle programa çıktı

Uraz Kaygılaroğlu, İbrahim Selim'in YouTube kanalına siyah ojeli elleriyle çıkmasıyla gündem oldu.

Üç Kuruş dizisi ile büyük hayran kitlesi oluşturan başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, şu sıralar Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisiyle konuşuluyor.

Erşan Kuneri filminin oyuncu kadrosu, İbrahim Selim ile bu Gece programına konuk oldu.

Siyah ojeli eller

Programın en dikkat çeken ismi Kaygılaroğlu oldu. Ünlü oyuncunun eline sürdüğü siyah ojeler ile programa gelmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Kaygılaroğlu, yeni disizinin gala gecesine de ellerinde ojelerle gelmişti.