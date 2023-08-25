Uraz Kaygılaroğlu, spor yaptığı anları paylaştı Evinde spor yapmaya başlayan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, yayınladığı video ile sosyal medyada gündem oldu.

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Pis Yedili, Klavye Delikanlıları, Egenin Hamsisi, Baba Candır, Üç Kuruş, Seferin Kızı ve son olarak Erşan Kuneri'de rol alan başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen bir isim.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Uraz Kaygılaroğlu son olarak Cem Yılmaz ile para konusunda anlaşamamış ve Erşan Kuneri'nin ikinci sezonunda yer almayaya karar vermişti.

"Aklım çıktı çıplak sandım"

Günlük hayatından sporunu aksatmayan Uraz Kaygılaroğlu son olarak evde spor yaptığı anları paylaştı.

Ancak evinin öyle bir açısında poz verdi ki görenler oyuncuyu tamamen çıplak sandı. Kaygılaroğlu'nu çıplak sananlar oyuncunun paylaşımına yorum yağdırdı. Bir takipçisi paylaşımına "Aklım çıktı çıplak sandım" yorumunu yaptı.