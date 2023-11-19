Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten: Erkek olsam kendimle sevgili olurdum

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Son zamanlarda Youtube üzerinden yaptığı şovla gündeme gelen Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten, özel hayatı hakkında konuştu.

Gazeteci Oya Çınar'a konuşan İşiten, evliliğe kapalı olmadığını aksine aşık olursa evlenebileceğini söyledi.

İşiten ayrıca, "Erkek olsam kendimle sevgili olurdum" diyerek hayranlarını da şaşırttı.

İşiten evliliğe dair şu ifadeleri kullandı;

"Yeniden aşık olmam lazım"

Çok saygı duyuyorum bunu tercih edenlere ama ben o insan değilim. Uraz o insan değildi o gün. Bugün ne hissediyordur bilemem ama benim şu anda yeniden çok aşık olmam lazım. Ben çok aşık olmayı seven biriyim.



Zaten aşka aşığım. Yeniden evlenmem için de yine o kadar aşık olmam lazım. İnsan bir kere aşık olmuyor neticede. Şu an öyle biri yok ama o duyguya girersem, yine o kadar yüksek yaşarsam yine hızlıca evlenebilirim.