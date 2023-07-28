Uraz Kaygılaroğlu’nun Kenan Doğulu’ya eşlik ettiği anlar Konserine gittiği Kenan Doğulu'nun şarkılarına oturduğu yerden eşlik eden Uraz Kaygılaroğlu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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ensonhaber.com

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Aktif paylaşımlarda bulunan Kaygılaroğlu, esprili karelere yer veriyor.

Öte yandan konser konser gezen oyuncu, dinlediği şarkıcıları en önden takip ediyor.

O anları da peş peşe hesabından paylaşan oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Şarkıya eşlik ederken kendini kaybetti

Şarkıcı Melike Şahin'in hiçbir konserini kaçırmayan Kaygılaroğlu, 'Tutuşmuş beraber'' adlı şarkıya eşlik ederken kendini kaybetti.

Ünlü oyuncuya, ''Konserdeyim nasıl olsa sesim duyulmaz diyerek çekip attığım story'', ''Sevdiğim sanatçının konserine bir gün gidersem muhtemelen Uraz Kaygılaroğlu gibi olurum'', "Uraz Kaygılaroğlu sen berbat bir şarkıcısın"' şeklinde yorumlar geldi.

Doğulu konserinde de benzer performans

Henüz hafızalardan silinmeyen paylaşımın ardından şarkıcı bu kez Kenan Doğulu'nun konserine gitti.

Burada da Doğulu'nun şarkılarına eşlik eden oyuncu, 'Sorma' adlı şarkıya eşlik etti.

Videoyu ise hikaye kısmından paylaşmayı ihmal etmedi.