Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Aktif paylaşımlarda bulunan Kaygılaroğlu, esprili karelere yer veriyor.
Öte yandan konser konser gezen oyuncu, dinlediği şarkıcıları en önden takip ediyor.
O anları da peş peşe hesabından paylaşan oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
Şarkıya eşlik ederken kendini kaybetti
Şarkıcı Melike Şahin'in hiçbir konserini kaçırmayan Kaygılaroğlu, 'Tutuşmuş beraber'' adlı şarkıya eşlik ederken kendini kaybetti.
Ünlü oyuncuya, ''Konserdeyim nasıl olsa sesim duyulmaz diyerek çekip attığım story'', ''Sevdiğim sanatçının konserine bir gün gidersem muhtemelen Uraz Kaygılaroğlu gibi olurum'', "Uraz Kaygılaroğlu sen berbat bir şarkıcısın"' şeklinde yorumlar geldi.
Doğulu konserinde de benzer performans
Henüz hafızalardan silinmeyen paylaşımın ardından şarkıcı bu kez Kenan Doğulu'nun konserine gitti.
Burada da Doğulu'nun şarkılarına eşlik eden oyuncu, 'Sorma' adlı şarkıya eşlik etti.
Videoyu ise hikaye kısmından paylaşmayı ihmal etmedi.