Uraz Kaygılaroğlu'nun konser paylaşımı olay oldu Konserine gittiği Melike Şahin'in şarkılarına oturduğu yerden eşlik eden Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada gündem oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Son dönemin en popüler oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu, Melike Şahin konserine gitti. Ünlü oyuncu, Şahin'in seslendirdiği ''Tutuşmuş beraber'' adlı şarkıya eşlik ederek o anları sosyal medya hesabında paylaştı. "Uraz Kaygılaroğlu sen berbat bir şarkıcısın" Ünlü oyuncuya ''Konserdeyim nasıl olsa sesim duyulmaz diyerek çekip attığım story'', ''Sevdiğim sanatçının konserine bir gün gidersem muhtemelen Uraz Kaygılaroğlu gibi olurum'', "Uraz Kaygılaroğlu sen berbat bir şarkıcısın"' şeklinde yorumlar geldi. "Arada sesim girmiş"" Kaygılaroğlu'nun şarkıya eşlik ettiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Uraz Kaygılaroğlu, hesabından açıklama paylaşarak ''Pardon dalmışım. Arada sesim girmiş kusura bakmayın.'' dedi.