Uruguay 2015 güzeli kansere yenik düştü Miss World Uruguay 2015 güzeli Sherika De Armas, 26 yaşında hayatını kaybetti. Genç ismin, rahim kanseriyle mücadele ettiği öğrenildi.

ensonhaber.com

Henüz 18 yaşındayken Miss World Uruguay unvanını elde eden Sherika De Armas, rahim kanserine yakalandı.

İki yıl boyunca bu kanserle mücadele eden 26 yaşındaki güzelden ise bugün acı haber geldi.

Kansere yenildi

26 yaşında hayatını kaybeden Armas, sevenlerini yasa boğdu. Kardeşi Mayk De Armas, "Yüksekten uç küçük kardeşim. Her zaman ve sonsuza kadar" sözleriyle güzel ismi uğurladı.

Armas'ın ölümünün ardından konuşan arkadaşları ise "Tanıdığım en güzel kadın" , "Seni o güzel ışığınla hatırlayacağız" dedi.