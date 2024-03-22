Usta oyuncu Aydan Şener’den tartışma yaratacak açıklama: "Evlilik insan doğasına aykırı!" Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, katıldığı programda evlilikle ilgili düşüncelerini dile getirdi.

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'Çalıkuşu' dizisindeki idealist öğretmen Feride olarak tanınan Aydan Şener, bir döneme damga vurmuştu.

23 yaşındayken ünlü olan usta oyuncu, geçtiğimiz gün bir televizyon programına konuk oldu. Aydan Şener burada samimi açıklamalarda bulundu.

"Evlilik insan doğasına uygun değil"

Ünlü oyuncunun, "Aşk güzel bir şey, ama ömrü var keşke olmasa. Ben aşkın tutkuyla yaşanması taraftarıyım. 19'unda evlendim, evlilik insan doğasına uygun değil' sözleri ise sosyal medyada tartışma yarattı.

, "Bizim sektörde vefa yok"

Ayrca Şener, "Şimdikiler güzellik yarışmalarını basamak olarak kullanıyor. İsyan ettiğim, haksızlığa uğradığım zamanlar oldu" diye konuştu. Usta oyuncu sektörü de eleştirerek, "Bizim sektörde vefa yok" dedi.