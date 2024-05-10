Usta oyuncu Ediz Hun'dan üzen açıklama: "Yeşilçam sineması bitti" Usta oyuncularından Ediz Hun, Yeşilçam sineması hakkında konuştu. “Yeşilçam sineması bitti” diyen Ediz Hun, geride kalanları tek tek saydı.

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun, Kıbrıs'a gitti. Hun, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Usta sanatçı, burada Yeşilçam sineması hakkında da konuştu.

“Yeşilçam sineması bitti”

Yeşilçam sineması ile ilgili açıklamalar yapan Ediz Hun, “Yeşilçam sineması bitti.” dedi.

"En yaşlı dördüncü benim"

Ediz Hun, “Yeşilçam sineması bitti, yok artık. Son geriye kalanlar da bizleriz. Bizlerden sonra da maalesef kimse kalmayacak. Çünkü zaman geçiyor. En yaşlı dördüncü benim.

Birinci Ahmet Mekin, 1932’li galiba. Sonra İzzet Günay var, çok kibar bir adamdır. İzzet 1934’lü. Sonra Göksel Arsoy var, 1936’lı. Ben de 1940’lıyım. Benden sonra da bir Kadir İnanır kaldı. Tarık Akan rahmetli oldu. Kimse kalmadı. Hanımlardan da Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın var.” diyerek Yeşilçam sinemasından geriye çok az kişinin kaldığını söyledi.