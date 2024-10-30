Yıllar geçse de tekrarları hala ekranlarda yayınlanmaya devam eden Sihirli Annem'in Perihan teyzesi usta oyuncu Gül Onat Aramızda Kalmasın programına katıldı.

Setlerden uzak kalmasının nedeninin hastalığı olduğunu söyleyen Gül Onat yaşadığı süreci anlattı.

Pankreas kanserine yakalanan Gül Onat, "Allah can düşmanıma vermesin" dedi.

Aramızda Kalmasın programına katılan usta oyuncu yakalandığı pankreas kanser hastalığıyla ilgili açıklama yaptı.

Ailesinde kanser hastası olduğunu söyleyen Onat, şöyle konuştu:

"8 SAAT SÜRDÜ"

"Ben çok kendimi dinleyen ve kontrol ettiren bir insandım. Sakın ihmal etmeyin. Doktor pankreasta ciddi bir sorun var dedi. Çok başında görünüyor dediler. Doktor bunu alırım dedi.



Ben de hesapladım 10 gün sonra mı olayım daha mı önce ameliyat olayım. Bayram giriyordu araya. 10 gün sonra ölürsem biraz daha yaşayayım dedim. 45 dakikalık ameliyat sürdü 8 saat. Doktor her dakika başımda. Benim lafım 'bu hastaneden çıkamayacağım.' Allah can düşmanıma vermesin. Çok zor bir süreçti gerçekten. Ne zaman öleceğim acaba diyorum"