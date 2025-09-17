Usta oyuncu Gül Onat hastane odasından paylaşım yaptı: 'Bağırsağını gören ender kişilerdenim'

73 yaşındaki usta oyuncu Gül Onat, Sihirli Annem dizisindeki Perihan Teyze rolüyle akıllarda yer edindi.

Usta oyuncunun 2 yıldır pankreas kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Onat, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Çok ağır ameliyatlar geçirdiğini belirten usta isim, hastane odasından paylaşım yaptı. Zor bir tedavi süreci yaşadığını belirten Onat, şu ifadeleri kullandı.

SON SAĞLIK DURUMU

"Dün çok zor bir tedavi süreci yaşadım arkadaşlarım. Hastalığım 2023 yılında başladı. En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri. Niye ben demedim, kabullendim.

Çok ağır ameliyatlar geçirdim. Cehennemi yaşadım, zehirterapi radyoterapi bir yıl rahat geçti sonra bağırsaklara nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlar bu günlere geldim şükür.

Ben hiç pozitif düşünemedim bu süreçte. Kendimi şaşırtan bir olgunlukla karşıladım bu ölümcül hastalığı ama hep gırgır geçtim. Şu anda bağırsaklarım bir torbaya boşalıyor altı aydır. Çok sıkıntılı bir iş, kendi bağırsağını gören ender kişilerdenim yani."