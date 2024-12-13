Usta oyuncu Hülya Koçyiğit 77 yaşına girdi! Yeşilçam'ın yıldızına yorum yağdı

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Yeşilçam döneminin en popüler oyuncularından Hülya Koçyiğit, uzun yıllar boyunca hem sinemada hem de özel yaşamında takdir topladı.

Sanat kariyerinin yanı sıra geniş ailesiyle de hayranları tafından beğeni toplayan 77 yaşına girdi.

AİLESİYLE KUTLAMA YAPTI

Doğum günü kutlaması, torunları Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve Aslışah Alkoçlar Demirağ’ın özenle hazırladığı sürpriz organizasyonla yapıldı. Koçyiğit, torunlarıyla birlikte geçirdiği bu özel günden kareler yayınladı.

77 yaşına özel beyaz bir pasta yaptırılan Koçyiğit’in yıllara karşı duruşu beğeni topladı.