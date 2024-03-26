Usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Hastaneden açıklama var Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili önceki gün hayat arkadaşı kendisi gibi oyuncu Jülide Kural, açıklama yapmıştı. Usta oyuncudan yeni haber geldi.

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Türk sinemasının en önemli sanatçılarından Kadir İnanır, geçtiğimiz pazar bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınan ve entübe edilen Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyordu.

Önceki gün Kadir İnanır'ın sosyal medya hesabından Jülide Kural, açıklama yaparak "Uyandırma kararı alınmıştır." demişti. Usta oyuncunun son durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

"Uyutucu ve diğer ilaçları kesildi"

Son alınan bilgiye göre; doktorlar uyutucu ve diğer ilaçları kesti. Kadir İnanır gözleri, elleri ve ayaklarıyla hareket etmeye, ilk işaretleri vermeye başladı. Doktorlar, uyandırmanın kendiliğinden olmasını bekliyor.

Kadir İnanır'ın uyandırma işlemi dün akşam beklenirken olumlu tepkiler sonrası böyle bir karar alındığı bildirildi.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam ile ilk müdahalesini yapan ekipten Nöroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Nevin Pazarcı ve Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Demir, usta sanatçının Beykoz’daki evinden hastaneye nakli ve acilde değerlendirilmesi sonrası tedaviye başlanmasının, toplamda 20 dakika gibi rekor bir sürede gerçekleşmesiyle büyük bir tehlike atlattığına dikkat çekti.

"Çok şanslı ki yanında eşi de varmış"

Sağlam, "Kadir Bey evinde baygınlık geçirdikten sonra hastanemize yakın olduğu için bizim merkeze nakledildi 112 tarafından. Çok şanslı ki yanında eşi de varmış ve çok kısa bir sürede 112’yi aramış.

"Kadir İnanır evden çıkmadan ekip burada hazırdı"

112 bizimle irtibata geçer geçmez daha hasta evden çıkmadan ekip burada hazırdı. İlk değerlendirmelerinden sonra beyni besleyen ana damarında pıhtı olduğu tespit edildi ve acil olarak girişimsel radyoloji ekibiyle işleme alındı. İlk 1,5-2 saat içerisinde müdahale yapıldığı için başarılı bir sonuç alındı." dedi.

Uzmanlar, inme şüphesinde hiç beklemeden 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması gerektiğini vurguladı.