Usta oyuncu Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

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Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 76 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır, sevenlerini korkutmuştu.

İnanır, geçtiğimiz mart ayında inme sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Sevilen sanatçı Kadir İnanır, bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

4 AY YOĞUN BAKIMDA KALMIŞTI

Usta oyuncu, 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya alınıp, ardından taburcu edilmişti. Ancak temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez başka bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Fizik tedavi süreci devam eden 76 yaşındaki sanatçının son hali ortaya çıktı.

ARKADAŞ ZİYARETİ

Beş aydır fizik tedavi gören sanatçıyı, en son ziyaret eden isimler halk müziği sanatçısı Ümit Tokcan ve ressam Sali Turan oldu. Hasret gideren arkadaşlar, o anları sosyal medyadan paylaştı.