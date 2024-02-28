Usta oyuncu Nebahat Çehre'den samimi itiraf: "1988'den beri aşık olmadım" Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Firdevs Yöreoğlu karakteri ile hafızalara kazınan Nebahat Çehre son olarak hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

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Fenomen dizi Aşk-ı Memnu, yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

Firdevs Yöreoğlu

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'in başrollerini paylaştığı dizide Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat veren Nebahat Çehre, o rolü ile hafızalara kazındı.

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve kendine has tarzı ile çok konuşulan Nebahat Çehre, hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

"1988'den beri aşık olmadım"

Çehre, "Hiçbir zaman rol gereği bir erkekle yatağa girmedim. 1988'den beri aşık olmadım, yalnızım." ifadelerini kullandı.

"Estetiğim yok, botoksum var"

Son dönemlerde ünlü isimlerin yaptığı estetikler gündem oluyor. Konuyla ilgili konuşan oyuncu, "Estetiğim yok, botoksum var." dedi.

Oyuncu, son olarak sözlerine şunları ekledi: "Kadın bir yaştan sonra giydiklerine dikkat etmelidir."