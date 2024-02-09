Usta oyuncu Nur Sürer'in acı günü! Kardeşi Süleyman Sürer hayatını kaybetti Son olarak 'Aile' dizisinde 'Hülya Soykan' karakterine hayat veren Nur Sürer'in kardeşi Süleyman Sürer hayatını kaybetti.

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Birçok başarılı projede yer alan ve son oynadığı rolle büyük beğeni toplayan usta oyuncu Nur Sürer, en son Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı Aile dizisinde rol almıştı.

Sürer'in kardeşi Süleyman Sürer hayatını kaybetti.

65 yaşındaydı

Aldığı acı haber ile sarsılan Nur Sürer, 65 yaşındaki kardeşi Süleyman Sürer'i tedavi gördüğü Muğla Devlet Hastanesi’nde dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Süleyman Sürer, dün ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazından sonra Muğla Beldibi Mezarlığı’nda annesinin yanına defnedildi.