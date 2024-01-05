Usta oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın 'Şampiyonlar ligi' paylaşımı büyük ilgi gördü Sosyal medyanın aktif ünlüsü Nurgül Yeşilçay, katıldığı bir etkinlikten meslektaşları ile çekildiği kareyi "Şampiyonlar ligi" notuyla yayınladı.

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Son projesi 'Veda Mektubu' dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu yazlık evinde alan Nurgül Yeşilçay, tatile çıkmıştı.

Son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeyi başaran ünlü oyuncu, son paylaşımıyla gündem oldu.

"Şampiyonlar ligi"

Yeşilçay bu paylaşımının ardından katıldığı bir etkinlikten meslektaşları Dilan Çiçek Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Yiğit Koçak, Yasemin Kaya Allen, Sedef Avcı ile çekildiği kareye "Şampiyonlar ligi" notunu düştü.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman paylaşımlarıyla da gündem olan Nurgül Yeşilçay, son olarak 2023 yılının Aralık ayında paylaşım yapmıştı.

Yeşilçay'ın bir süredir paylaşım yapmaması, takipçilerini endişelendirdi. Ünlü oyuncu, kendisini merak eden takipçileri için bir video paylaştı.

Yeşilçay, paylaşımında şunları ifade etti:

"Fazla mı abartıyoruz"

"Instagram amma önemli olmuş hayatımızda. Fazla mı abartıyoruz sanki? Eğlence işte" notuyla yayınladığı videoda "Ne zamandır Instagram'a bir şey koymuyormuşum. Herkes soruyor 'İyi misin?' diye.

"Bomba gibiyim"

İyiyim ya. Kitap okuyorum, çok özlemişim. Kitap okurken de sosyal medyaya bakmıyorum. Bomba gibiyim."