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Pek çok dizide ve sinema filminde rol alan ekranların tanınan ismi Nurseli İdiz, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu.

Uzun zamandır dizilerde göremediğimiz İdiz, tiyatroya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İdiz, "Nurseli İdiz gibi yıldız bir oyuncu tiyatrodan ne kadar kazanıyor?" sorusuna cevap verdi. Ayda 200 bin TL kazandığını belirten ünlü isim, şunları kaydetti;

"İYİ PARA"