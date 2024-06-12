Usta oyuncu Settar Tanrıöğen'in son hali! Aylar sonra Kızılcık Şerbeti ekibi ile buluştu

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Yayınladığı günden beri her bölümüyle sosyal medyaya damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisi, geçtiğimiz günlerde sezon finali yapmıştı.
Rahatsızlığı nedeniyle Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmak durumunda kalan dizinin eski Apo'su Settar Tanrıöğen, ekipten birkaç kişiyle yemekte buluştu.
Settar Tanrıöğen buluşması
Yemeğe çıkanlar arasında Settar Tanrıöğen haricinde diziden ayrılan Serkan Tınmaz, Emrah Altıntoprak ve Rahimcan Kapkap bulunuyordu.
Son hali mutlu etti
Ünlü isimlerin samimi pozu sosyal medyada gündem olurken Tanrıöğen'in gayet iyi hali ise dikkat çekti.
Usta oyuncunun sağlığı iyiye giderken diziye geri dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.
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