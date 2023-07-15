Usta oyuncu Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti Dizi ve filmlerde aldığı rollerle tanınan usta oyuncu Tanju Tuncel, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle vefat etti.

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Yeşilçam bir efsane ismini daha kaybetti.

Uzun yıllar çok sayıda dizi ve filmde rol alan Tanju Tuncel, bir dönemin sevilen dizisi Geniş Aile'deki rolü ile hafızalara kazındı.

Öte yandan 'Eyvah Eyvah 2' ve 'Eyvah Eyvah 3' sinema filminde de yer aldı.

Tuncel, kendisi gibi oyuncu Necdet Yakın ile dünyaevine girdikten sonra boşandı. Ardından Tiyatro Gençlik Tiyatrosu’nda başlayan oyuncu, İstanbul Şehit Tiyatrosu’nda emekli oldu.

Tuncel daha sonra emekliliğinin ardından dizilerde oynamaya başladı.

Bugün ise usta oyuncudan acı haber geldi. Tanju Tuncel, 83 yaşında hayata veda etti.

Tanju Tuncel kimdir?

Adana'da 1940 yılında doğan Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur.

Usta oyuncu, Şaşıfelek Çıkmazı, Geniş Aile, Ruhsar, Sıdıka gibi dizilerde gönüllere girdi.

Ve Recep ve Zehra ve Ayşe, Duruşma, Eyyvah Eyvah, Beyaz Melek gibi filmlerde rol aldı.