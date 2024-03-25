Usta oyuncu Türkan Şoray'dan sevişme sahnesi itirafları: "Şoray Kanunları'nı kendiliğinden feshettik" Türk sinemasında Şoray Kanunları'yla tanınan usta oyuncu Türkan Şoray, sevişme sahnesini kabul etmeyince yerine Müjde Ar'ın getirildiğini söyledi.

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Yeşilçam'ın 'Sultan'ı usta oyuncu Türkan Şoray, itiraflarıyla gündeme geldi.

Sultan, Çalıkuşu, Selvi Boylum Al Yazmalım gibi efsane yapımlarla tanınan Şoray, Müjdat Gezen'e konuk oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan Şoray, Atıf Yılmaz'ın Mine'sinden bahsetti.

"Müthiş bir sevişme sahnesi"

Türkan Şoray konuşmasında; "Mine'de bütün mesele bir sahne var oraya geliyor (...) Kadını delirtiyorlar, onunla oldun bizle de ol filan diye... Baskı maskı derken yazarın evine gidiyor, seninle beraber olmak istiyorum diyor. Ondan sonra müthiş bir sevişme sahnesine..." dedi.

"Atıf Yılmaz'a içimden öldüreceğim seni diyorum"

Türkan Şoray, devamında ise "Atıf Yılmaz'a içimden öldüreceğim seni diyorum. Hadi tamam artık, kavga dövüş o sahneler çekildi sevişme sahneleri çekildi. Türkan Kanunlarını kendiliğinden feshettik." ifadelerini kullandı.

"Yapamam dedim"

Türkan Şoray konuşmasının bir yerinde ise Ah Güzel İstanbul filminde senaryoya bayıldığını söyleyerek "Bir sahne var; Kadir İnanır seferden geliyor ama inanılmaz bir sevişme sahnesi... Yapamam diyorum... Sonra Müjde Ar oynadı ve o filmle patladı." dedi.