Usta sanatçı Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı

Rumeli türkülerinin ünlü ismi Arif Şentürk, İstanbul'da defnedildi.

Kaldırıldığı hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Arif Şentürk için Seyyid Nizami Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, usta sanatçının oğulları Ercan Şentürk ve Uğur Şentürk, kızı İnci Şentürk, sanatçı Rumeli Ekrem ve birçok vatandaş katıldı.

Şentürk'ün cenazesi. ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yedikule Mezarlığı'na defnedildi.

"ÇINARIMIZ GİTTİ"

Arif Şentürk'ün oğlu Ercan Şentürk yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Çınarımız gitti. Bittim yani. Yoğun bakımdaydı. Tedbir amaçlı biraz daha kendini toparlasın diye muhabbet ettik, sohbet ettik. İyiyim dedi. 'Ben oğluma kız isteyeceğim, sakın ha' dedim. Bana 'Tamam' dedi. Yani ne diyebilirim ki" dedi.

Cenazeye katılan TRT Türk Halk Müziği sanatçısı Soner Özbilen ise, Şentürk ile beraber çalıştıklarını, aynı zamanda da yakın dostu olduğunu söyledi.

"VÜCUDUMUN YARISINI KAYBETMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Arif Şentürk'ü kaybetmekle vücudunun yarısını kaybetmiş gibi hissettiğini ifade eden Özbilen, "Duygularım o kadar karmaşık ki insan kardeşten öte birisini, canından birisini kaybedince ne hissederse aynı duyguları hissediyorum. Arif benim sadece sanatçı arkadaşım değil, can dostumdu, sırdaşımdı. Biz Rumeli müziğini televizyonda siyah beyaz olduğundan itibaren Rumeli türkülerini birlikte temsil ettik. Çok erken oldu. Sağlığı son zamanlarda çok iyiydi. Son birkaç gün içinde birdenbire bozuldu. Onu türkülerde yaşayacağız. Her zaman aramızda olacak. Ben onu kaybetmekle vücudumun yarısını kaybetmiş gibi oldum. Hatta kolumun biri gitmiş gibi hissediyorum. Allah kendisine cenneti nasip etsin." şeklinde konuştu.

Sanatçı Rumeli Ekrem ise üzgün olduğunu belirterek, "Acımız büyük. Değerli ağabeyimizi kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Rumeli camiamızın başı sağ olsun. Değerli bir şahsiyeti kaybettik. Rumeli kültürüne 1958 yılında Makedonya'dan Türkiye'ye göçtükten sonra örf ve adetlerini hep Türkiye'ye taşımış. Biz de ondan çok şeyler öğrendik. Türkülerimizde hocalığını gösterdi bizlere. Gidişinin üzüntüsü içindeyiz. Rabbim mekanını cennet eylesin." diye konuştu.

ŞENTÜRK'ÜN YAŞAMI

Usta sanatçı, babası Arnavut İsa Şentürk ve annesi Boşnak Fikriye Laguciç'in oğlu olarak Makedonya'nın Kumanova şehrinde 1941 yılında dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Kumanova'daki Türk okullarında tamamlayan Şentürk, 1956'da ailesi ile birlikte Türkiye'ye göç etti. Önce Kırklareli'ne, ardından da İstanbul Zeytinburnu'na yerleşti.

Kalabalık bir ailede büyüyen ve 6 kardeşe sahip olan Şentürk, ekonomik zorluklardan dolayı 15 yaşından itibaren uzun yıllar marangozluk, boksörlük, futbolculuk, hakemlik ve berberlik gibi birçok farklı meslekte çalıştı.

TRT SES YARIŞMASI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Müzik sevgisi ve yeteneğiyle küçük yaşlarda dikkati çeken sanatçı, aynı zamanda Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Kolu'nda müzik eğitimi aldı.

Şentürk, 1974'te TRT radyosunda duyduğu "Türk Halk Müziği Amatör Ses Sınavı" düzenleneceği anonsuyla yarışmaya katılmaya karar verdi.

Harbiye'deki Mesut Cemil Stüdyosu'nda düzenlenen yarışmaya katılan Şentürk, önce Anadolu türküleri okudu. Ancak o dönemde birçok Anadolu türküsü olmasından dolayı Şentürk'e, 'Bunlar tutmaz. Sen Rumeli'den geldin niye Rumeli türküleri okumuyorsun? Git biraz hava al gel onları oku.' denildi.

Yarışmada sonrasında "Vardar Ovası" ve "Bulut Gelir Seher ile" adlı türküleri seslendiren sanatçı, Nida Tüfekçi tarafından keşfedildi ve onun desteğiyle Türk halk müziği dünyasına adım attı.

ÜN KAZANDIĞI ESERLER

Şentürk, yarışma kapsamında bant doldurma hakkı elde ederek, 1975'ten sonra başarıyla seslendirdiği türkülerle tanınmaya başladı. Usta sanatçı, "Aman Bre Deryalar" türküsü ile ülke genelinde ün kazandı.

Türk halk müziğine "kaynak kişi" ve "derleyici" sıfatları ile pek çok eser kazandıran Arif Şentürk, sanat hayatı boyunca 12'den fazla albüme imza attı.

Sanatçının müzikseverlerin beğenisine sunduğu albümler arasında "Rumeli Türküleri", "Deryalar", "Kına Havası", "Mendilimin Yeşili" ve "Yemen" yer alıyor.

Şentürk, bazı özel televizyon kanallarında "Rumeli'den Sesler" ve "Rumeli Rüzgarı" adı ile programlar hazırlayıp sundu. Başta Balkan ülkeleri olmak üzere yurt dışında konserler veren sanatçı, Türkiye'nin birçok şehrinde festivallerde de sahne aldı.

Arif Şentürk, Kosova, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle "Ramize", "Deryalar" ve "Safiye" gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.

Film müzikleri de yapan sanatçı birçok dizi ve filmde çeşitli rollerde yer aldı. Evli ve iki oğlu olan Şentürk, 2018 yılının aralık ayında bypass ameliyatı geçirmiş ve başarılı bir operasyon sonrasında sağlığına kavuşmuştu.

Son olarak pazar günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta sanatçı, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Dün akşam saatlerinde kalbi duran Arif Şentürk, bugün ikindi vaktinde Zeytinburnu Seyyid Nizam Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2010 "Akasya Durağı", 2001 "Buruk Sevinçler Sokağı", 1999 "Artık Dün Yok", 1997 "Bitmeyen Bekleyiş", 1995 "Bir Rüya Gibi", 1995 "Afilli Kemal", 1995 "Sıra Bende", 1994 "Beklenmeyen Misafir", 1993 "Yaşarken Öldüm", 1989 "Ramize", 1987 "Umut Tüneli", 1985 "Soykırım"