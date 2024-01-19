Usta sanatçı Selda Bağcan'ın başı dolandırıcılarla derde girdi Konser provası için seçtiği kıyafetle gündeme gelen usta sanatçı Selda Bağcan, dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

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Güçlü sesi ve kendine has tarzı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan, hatta dünya çağında bilinirliğe sahip olan Selda Bağcan, geçen gün telefonla kendisini arayan kişiler tarafından dolandırılmaktan son anda kurtulduğunu açıkladı.

Sanatçı, bu tarz bir olayın 3’üncü kez başına geldiğini söyledi:

“Bu defa daha organize olmuşlardı. İlkinde alışverişteydim. Telefon geldi, ‘Ben Sivas Valisi'nin özel kaleminden arıyorum’ dedi. Tekerlekli sandalye alacaklarmış, para istedi.

Sivas valisi Kayseri valisi oldu

Sonra Sivas Valisi yerine Kayseri Valisi olarak konuşmasına devam edince anladım. İkincisinde de konsere gidiyorduk. Bir numara aradı, ‘Telefonunuz terörle alakalı bir dosyada bulunmuş’ dedi.

‘Bak canım, ben sanatçıyım. Telefonum herkeste bulunabilir. Seni ihbar etmeden kapat telefonu’ deyince de kapadı.”

Selda Bağcan, son yaşadığı olayda çok korktuğunu belirtti: “9 Ocak günü telefon geldi. Sekreter olduğunu söyleyen birisi, beni şefine bağladı.

"Polis zannettim"

Sanki karakoldan arıyormuş gibiydiler. Şef öyle sert bir tarzda konuşuyordu ki gerçekten polis zannettim. Bana ‘Adınıza 16 banka hesabı açılmış ve yurt dışına kara para yolluyorlarmış’ dedi. Bunu duyunca korktum.

"Ödüm patladı, çok korktum"

Çok organize olmuşlardı. Soru sormaya başladı ve ‘Memleket bizim neyimiz?’ dedi. Ben de ‘Anamız’ dedim. Gündemde bu kadar kara para aklama olayı dönerken, düşünebiliyor musunuz Selda Bağcan’ın da adının böyle anıldığını? Ödüm patladı, çok korktum.

Sonra telefondaki kişi, kuyumcu soygununda kimliğimi bulduklarını söyledi. Altınların yarısını da evime getirmişler. ‘Kimse Selda Bağcan kimliğini görüp de kuyumcu soyduğuna inanmaz’ dedim.

"Başörtülü fotoğraflarımı görünce aradılar"

'Herhalde geçen hafta o başörtülü fotoğrafımı gördüler o yüzden akıllarına geldim' diye kendi kendime söyleniyordum.

Konuşmanın sonuna doğru dolandırıcı olduklarını anladım. Ama bankada ne kadar param olduğunu söylemiş bulundum. Hesap numaralarımı değiştirdim. Az daha beni de faka bastırıyorlardı, az kalsın beni de kandıracaklardı.”