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Sağlık problemleri yüzünden uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat süren arabesk müziğin babası Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'la yaşadığı problemler yüzünden sık sık gündeme geliyordu.

Ünlü şarkıcı bu defa yıllardır sır gibi sakladığı oğlu Taha ile magazine düştü.

Tayfur'un Habibe Ümyani Demir'den olan ve doğduğundan beri basından köşe bucak sakladığı oğlu Taha, babasıyla çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

"İYİ Kİ BENİM BABAMSIN"

Önceki gün sosyal medya hesabından babasının doğum gününü kutlayan Taha Tayfur, babasıyla çekildiği fotoğrafı "İyi ki doğdun, iyi ki benim babamsın" notuyla paylaştı.

Nikahlı eşi Zeliha Tayfur'dan iki kızı, 30 yıllık hayat arkadaşı Necla Nazır'dan yine Tuğçe isminde bir kızı olan Ferdi Tayfur, ilk oğlunu bundan 17 yıl önce kucağına almıştı.