Usta şarkıcı Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı! Parayı gayrimenkule yatırdı

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2 Ocak Perşembe günü hayatını kaybeden Arabeskin Babası olarak nitelendirilen şarkıcı Ferdi Tayfur'un geride bıraktığı servet ve yatırımları ortaya çıktı.

Arabeskin Babası'nın servetini, uzun yıllardır yaşadığı Marmaris'in internet siteleri haberleştirdi.

MARMARİS HAYRANI

İlçede "Olmaz Olsun" isimli filmini çeken sanatçı, yakın arkadaşı Ahmet Selçuk İlkan ile buraya yerleşmeye karar verdi.

Tayfur, Marmaris'in İçmeler bölgesinde havuzlu bir villa alarak başladığı yatırımlarına bir yarımada ve çeşitli taşınmazların da sahibi olarak devam etti.

ADANA'DA 50 DAİRE VAR

Ferdi Tayfur, uzun yıllar Türkiye'nin bir numaralı sanatçısıydı ve film ile müzik gelirlerinden önemli servet elde etti. Habere göre, sanatçının Marmaris'te bir koy, bir yarımada, Adana'da 50 daire, İstanbul'da ise 30 ev ve 6 villası olduğu belirtildi.

İnşaat sektöründe de yatırımları olan Tayfur'un ortak olduğu yatırımların net olarak bilinmediği ifade edildi.

TEKNE DE VAR

Mütevazı bir yaşamı tercih eden Tayfur'un gösterişli tekne yerine küçük bir tekne aldığı, zaman zaman Marmaris koylarında gezintiye çıktığı da biliniyordu.

Sanatçının farklı birlikten 5 çocuğu bulunuyor.