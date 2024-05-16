Usta şarkıcı Zerrin Özer aylar sonra görüntülendi! Zor yürüyor Omurilik ameliyatından olan ünlü şarkıcı Zerrin Özer, bir arkadaşının nikahına katıldı. Özer'in yürümekte zorlandığı görüldü.

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Geçtiğimiz yıl omurilik ameliyatından sonra sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu sebebi ile tedavisi için Darülaceze’ye yatan şarkıcı Zerrin Özer, uzun zaman sonra görüntülendi.

Ünlü şarkıcı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Nikah şahidi oldu

Yönetmen Özlem Bölükbaşı ile Mustafa Arapoğlu'nun Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde gerçekleşen nikâh törenine katılan Özer, yürümekte zorlandı.

'İyiyim'

Koluna girenlerin yardımıyla yürüdüğü görünen ünlü şarkıcı, 'İyiyim, çok iyiyim ama nörolojik bir problem var.' açıklamasını yaptı.