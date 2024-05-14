Usta tiyatrocu Ayten Gökçer hayatını kaybetti Tiyatro ve sinemanın deneyimli isimlerinden Ayten Gökçer yaşamını yitirdi.

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ensonhaber.com

Türk tiyatrosunun tecrübeli isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Gökçer'in cenazesi, 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na, eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

12 Eylül'ü savunmuştu

Ünlü oyuncu Ayten Gökçer, bir programda, "Asker yanlış bir şey yapmaz." diyerek 12 Eylül darbesini savunmuştu.

Gökçer, "Dünyada en kansız müdahaleler bizdedir. 1-2 kişi gittiyse şükretmek lazım." demişti.

Gökçer açıklamalarında, "12 Eylül darbesi çok da kötü olmamıştır. Çünkü Türkiye'de çok kötü şeyler oluyordu. Can güvenliği yoktu. Halk asker gelsin diye bekliyordu... Birçok ülkenin başına korkular getiren bir ülkeyiz biz. Bizim yükselmemiz Amerika ve Avrupa'nın işine gelmiyor. Hep başımıza bir kürek vurmak istiyorlar."

"Darbe olmasına üzülmedim"

Darbe olmasına üzülmedim. Binlerce çocuk perişan olmuştu ortada. Tarihe bakarsanız en kansız müdahaleler Türkiye'dedir. Diğer ülkelerin tarihine bakın, bir gecede omuz üstünde baş bırakmıyorlar. Bizde müdahaleler, 'Buyurun şu adaya, buyurun Yassıadaya' diye geçmiştir." diye konuştu. Balçiçek İlter'in "Ama biz de Başbakan asmışız." diye araya girmesi üzerine ünlü oyuncu, "O da büyük bir yanlış ama 1-2 kişi gittiyse bu devirde yine de şükretmek lazım. Dünyadaki diğer müdahalelere bakın bir de." demişti.

"Darbenin sırası gelmiş ki yapılmış"

Darbenin sırası gelmiş ki yapılmış. Bazı insanlar da evlatlarını kaybediyordu o dönemde. Ordunun işi gücü yok, 'Gelin darbe yapalım' mı diyor? Ülke bir yere doğru gidiyorsa Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunların da tesiri var. Dış güçler de buna çanak tuttular. Biz birlik olmazsak, Atatürk'ümüzün bize hediye ettiği bu ülkeyi çok yanlış yerlere götürebiliriz.

"Darbeye nasıl yanlış derim?"

Bizim askerimiz çok mükemmel. Pırıl pırıl çocuklar ölürken ben darbeye nasıl "yanlış" derim. Ucu kaçmıştı bu işin. Halk bu müdahaleyi bekliyordu... Ben bu memleketin çocuğuyum, ilkelerime ve Atatürk'üme çok bağlıyım. Beni bu düşüncelerimden kimse caydıramaz. Ben Atatürk Türkiye'sinin çocuğuyum. Bir sanatçı olarak vazifem neyse çağrıldığım zaman onu yaparım. Benim için önce ülke gelir.

Ayten Gökçer kimdir?

Ankara doğumlu Ayten Gökçer, 26 Ocak 1940 yılında dünyaya geldi. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başlayan Gökçer, 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosunda göreve başladı. 1964 yılında tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile evlenen Ayten Gökçer'in Aslı Gökçer adında kızı vardır. Eşi tiyatrocu Cüneyt Gökçer, 23 Aralık 2009 yılında hayatını kaybetti.

1965 yılında yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı ve Ajda Pekkan, Erol Taş, Gönül Yazar ile beraber Galatasaray'ın efsane futbolcusu ve gol kralı Metin Oktay'la başrolü paylaştığı Taçsız Kral filmiyle sinemaya başladı. Ama sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi. Yedi Kocalı Hürmüz adlı müzikalde Hürmüz rolü ile başrolde oynadı.

Kazandığı ödüller

1988'de Devlet Sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı. 1999 yılında Yılan Hikayesi adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı. Gökçer'in kazandığı ödüllerden bazıları ise şöyle:

1966 - 1967 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü 1970 - 1971 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü 1974 Gazeteciler Derneği En İyi Sanatçı ödülü 1975 Gazeteciler Derneği En İyi Kadın Sanatçı ödülü 1976 Tercüman gazetesi okuyucu oyları ile Yılın Sanatçısı ödülü 1982 Ses Mecmuası Yılın En İyi Kadın sanatçısı ödülü 1989 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü 1990 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü 1992 Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü 1997 Türk İş Kadınları derneği En İyi Sanatçı ödülü.

Rol aldığı yapımlar

1965 - Taçsız Kral

1967 - 501 Numaralı Hücre

1967 - İçli Kız Funda

1972 - Damdaki Kemancı

1973 - Anneler Günü

1980 - IV. Murat

1981 - Bağdat Hatun

1988 - Önce Canan

1991 - Elif Ana

1999 - Yılan Hikayesi (dizi)

2003 - Patron Kim (dizi)

2005 - Çat Kapı (dizi)

2008 - Hoşçakal Güzin

Rol aldığı tiyatro oyunları

Ustalar sınıfı

Yılın kadını:Peter stone

Yedi kocalı hürmüz

Kim korkar hain kurttan

Gecikenler: Nazım kurşunlu

Hastalık hastası

Bağdat hatun

Cadı kazanı

Kaktüs çiçeği

Öp beni kate

Klinik bir vaka

Hortlaklar

Bu gece başka gece

Aşk acısı

Bernarda alba’nın evi

Polyanna

Su kızı

Mavi kuş

Oyuncakçı dede

Finten

Mança’lı don kişot

Benim adil hanımefendi

Onikinci gece

Woyzeck

Lisistrata

Lense ile lana

Don huan

Tufan