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    Üstsüz fotoğraf, Didem Soydan ile Burak Deniz aşkını bitirdi

    Bu zamana kadar ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Didem Soydan ile Burak Deniz, yollarını ayırdı. İlişkinin bitmesine neden olarak ise Didem Soydan’ın üstsüz kareleri gösterildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 16:50
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    Üstsüz fotoğraf, Didem Soydan ile Burak Deniz aşkını bitirdi

    Bir yılı aşkın süredir aşk yaşayan ve ilişkilerini magazin basınından uzakta sürdürmeye özen gösteren Burak Deniz ve Didem Soydan’dan üzücü haber geldi.

    İkili, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

    Çiftin tartışma sonrası ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

    ÜSTSÜZ FOTOĞRAFLAR İLİŞKİYİ BİTİRDİ

    Son olarak Maraşlı adlı dizide rol alan yakışıklı oyuncu ile güzel modelin, birlikteliklerini noktalama kararı almasının ardındaki sebep ise duyanları şoke etti.

    Birbirine çok yakıştırılan ikilinin ayrılık sebebi olarak Didem Soydan’ın Instagram sayfasından paylaştığı üstsüz fotoğraflar olduğu ileri sürüldü.

    Konu ile ilgili eski sevgililerden henüz bir açıklama gelmedi.

    Üstsüz fotoğraf, Didem Soydan ile Burak Deniz aşkını bitirdi #1

    EVLİLİK SORUSU GÜLDÜRMÜŞTÜ

    Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Burak Deniz ile bir alışveriş merkezinde görüntülenen Didem Soydan, muhabirlerin “Evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusunu gülerek geçiştirmişti.

    Üstsüz fotoğraf, Didem Soydan ile Burak Deniz aşkını bitirdi #2

    Üstsüz fotoğraf, Didem Soydan ile Burak Deniz aşkını bitirdi #3

    Üstsüz fotoğraf, Didem Soydan ile Burak Deniz aşkını bitirdi #4

    Üstsüz fotoğraf, Didem Soydan ile Burak Deniz aşkını bitirdi #5

    Üstsüz fotoğraf, Didem Soydan ile Burak Deniz aşkını bitirdi #6

    Üstsüz fotoğraf, Didem Soydan ile Burak Deniz aşkını bitirdi #7

    Üstsüz fotoğraf, Didem Soydan ile Burak Deniz aşkını bitirdi #8

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