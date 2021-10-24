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- Üstsüz fotoğraf, Didem Soydan ile Burak Deniz aşkını bitirdi
Üstsüz fotoğraf, Didem Soydan ile Burak Deniz aşkını bitirdi
- Haber Merkezi
- 24.10.2021 - 16:12
- Güncelleme : 24.10.2021 - 16:50
Bir yılı aşkın süredir aşk yaşayan ve ilişkilerini magazin basınından uzakta sürdürmeye özen gösteren Burak Deniz ve Didem Soydan’dan üzücü haber geldi.
İkili, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
Çiftin tartışma sonrası ayrılık kararı aldığı öğrenildi.
ÜSTSÜZ FOTOĞRAFLAR İLİŞKİYİ BİTİRDİ
Son olarak Maraşlı adlı dizide rol alan yakışıklı oyuncu ile güzel modelin, birlikteliklerini noktalama kararı almasının ardındaki sebep ise duyanları şoke etti.
Birbirine çok yakıştırılan ikilinin ayrılık sebebi olarak Didem Soydan’ın Instagram sayfasından paylaştığı üstsüz fotoğraflar olduğu ileri sürüldü.
Konu ile ilgili eski sevgililerden henüz bir açıklama gelmedi.
EVLİLİK SORUSU GÜLDÜRMÜŞTÜ
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Burak Deniz ile bir alışveriş merkezinde görüntülenen Didem Soydan, muhabirlerin “Evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusunu gülerek geçiştirmişti.