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Üstsüz fotoğraf, Didem Soydan ile Burak Deniz aşkını bitirdi

Üstsüz fotoğraf, Didem Soydan ile Burak Deniz aşkını bitirdi

Bu zamana kadar ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Didem Soydan ile Burak Deniz, yollarını ayırdı. İlişkinin bitmesine neden olarak ise Didem Soydan’ın üstsüz kareleri gösterildi.