Üstsüz Heidi Klum, F1 tarzıyla olay oldu

Dünyaca ünlü isim 50 yaşındaki Heidi Klum, kendisinden 17 yaş küçük eşi Tom Kaulitz ile evliliğiyle sık sık gündeme geliyordu.
Aşkını her fırsatta dile getiren eski model, sosyal medyayı aktif şekilde kullanan isimler arasında yer alıyor.
Cesur Heidi
Klum, yaklaşık 12 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı cesur karelerle de adından söz ettiriyor.
Formula 1 tarzı
Heidi Klum, son olarak kocasıyla birlikte Formula 1 Grand Prix'sine gitti.
F1 tarzıyla herkesi şaşırtan eski modelin sosyal medya paylaşımı ağızları açık bıraktı.
Heidi Klum, siyah deri ceketinin altına hiçbir şey giymeyip bunu aynada çektiği video ile göstererek yine adından söz ettirdi.
Külot modasına da uydu
Külot modasına da uyan Heidi Klum, altına siyah bir iç çamaşırı ve file çoraplar giydi.
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