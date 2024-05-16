Uyuşturucu alırken yakalanmıştı! Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten ilk paylaşım Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu alışverişi yaparken yakalandığı iddiasıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Feyza Civelek, günler süren sessizliğini bozdu.

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Son dönemin en popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek hakkındaki iddialar, günlerdir magazin gündeminde yer alıyor.

İddiaya göre oyuncu, uyuşturucu alırken polise yakalandı. İddiaların ardı arkası kesilmezken Feyza Civelek, sosyal medyada sessizliğe gömülmüştü.

"Cuma beraberiz"

Sessizliğini dizisine dair paylaşım yaparak bozan oyuncu, dizinin fragmanını paylaşarak "Cuma beraberiz" yazdı.

Konuşma var

Civelek'in uyuşturucu satıcısıyla yaptığı konuşma da ortaya çıkmıştı.

Olay yerinde polislere konuşan Civelek, Selçuk Ç'nin hesabına kokain getirmesi için 6 bin TL gönderdiğini, gelecek kokain maddesini ise ismini bilmediği bir arkadaşına aldığını iddia etti. Dekontu da polislerle paylaştı.

Civelek, polis karakolunda 'bilgi veren' sıfatıyla verdiği ifadede şunları kaydetti:

"Biraz alkollüydüm"

Ben gece 03.30 sıralarında şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Biraz da alkollüydüm. Bana göndermiş oldukları hesap numarasına 6 bin lira atmamı söylediler. Ben de gönderdim. Sonra ben sokağa çıktığımda motosikletli şahıslar vardı.

"Sivil polismiş"

Ben yanlarına gittiğimde, 'Uyuşturucu maddeyi verin' dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs, bana ne olduğunu sordu. Ben de uyuşturucu siparişi verdiğimi söyledim. Sonra beni alıp polis merkezine getirdiler.

"İlk defa uyuşturucu madde kullanacaktım"

Ben ilk defa uyuşturucu madde kullanacaktım. Alkollü olduğum için getiren şahısları hatırlamıyorum. Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm.