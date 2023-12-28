Uyuşturucu kullandığını itiraf eden Damla Ersubaşı'dan yeni açıklama: "Tehdit edildim" Çocukları elinden alınan Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabından ağlayarak yaptığı açıklamada uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti.

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Yıllar öncesinin fenomen dizisi Sihirli Annem isimli dizide ‘Tuğçe’ karakteriyle ünlenen evlenince oyunculuğu bırakan Damla Ersubaşı, sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor.

Damla Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde eski eşiyle tekrar davalık olmasıyla konuşulmuştu. Ersubaşı, daha sonra yayınladığı bir videoda uyuşturucu kullandığını itiraf ederek gözleri üzerine çekmişti.

Akıllara durgunluk veren olayın ardından Nişantaşı’nda görüntülenen Damla Ersubaşı, mağdur olduğunu söyleyerek kendisine kumpas yapıldığını iddia etti.

"Kumpasın içine düştüm"

Ersubaşı, "Çok zor bir süreç geçiriyorum. Kumpasın içine düştüm. Avukatımla görüşmeye geldim. Hukuk yoluyla elimden geleni yapacağım. Söylenenlerin hepsi asılsız, hiçbirini kabul etmiyorum.

"Yaklaşık 1.5 senedir tehdit ediliyorum"

Çocuklarımdan vazgeçmeyeceğim. Benim çocuklarım okula gidiyor, ellerinde tabletler var annesiyle ilgili bu haberleri okuduğunda ben ne yapacağım! Çektiğim video bana tehditle çektirildi. Yaklaşık 1.5 senedir tehdit ediliyorum. Söyleyemediğim başka şeyler de var. Hepsini mahkemeye sundum." açıklamasında bulundu.