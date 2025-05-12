Uyuşturucu kullanımına teşvikten tutuklanmıştı! Rapçi Lvbel C5'in cezaevinden ilk görüntüsü geldi

Haber Merkezi

HavHavHav şarkısıyla tanınan rapçi Lvbel C5, uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Tutuklanan LVBEL C5'in avukatı Faruk Lokman, suçlamanın CİMER'e yapılan isimsiz bir ihbara dayandığını duyurmuştu.

Cezaevinde olan rapçi Lvbel C5'ten mektup geldi.

ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Lvbel C5 mektubunda, 'Herkese selamlar, şu an içerideyim. Sizi çok özledim, herkesi çok özledim. Destek mesajlarınız için minnettarım. Başta kendi annem olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlar, onların ellerinden öperim. Kendinize iyi bakın, saygı ve sevgilerimle.' ifadelerini kullandı.

İLK FOTOĞTAF

Ünlü rapçinin cezaevinden de ilk görüntüsü geldi. Gülerek poz veren ünlü rapçi, 'Güçlüyüm' mesajı verdi.