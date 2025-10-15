Uyuşturucu operasyonunda ifade vermişti! Oyuncu Berrak Tüzünataç açıklama yaptı

İstanbul'da gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonu, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

BİRÇOK ÜNLÜ EVİNDEN ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan operasyon kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı yapılan baskınlarda; İrem Derici, Hadise Açıkgöz, Kubilay Aka, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Demet Evgar Babataş, Dilan Polat ve eşi Engin Polat, Duygu Özaslan Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Derin ve Deren Talu, Mert Yazıcıoğlu gibi tanınmış isimlerin ifadeleri ve kan örnekleri alındı. İşlemlerinin ardından 19 kişi de serbest bırakıldı.

"HERKES FARKLI YAŞIYOR"

Yaşananların ardından sessizliğini koruyan oyuncu Berrak Tüzünataç, diğer meslektaşları gibi konuşma taraftarı olmadığını dile getirdi. Tüzüataç, “Herkes zor şeyleri farklı yaşıyor. Ben bu konudan bahsetmek istemiyorum.” ifadelerini kullandı.