Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Şeyma Subaşı'dan radikal karar

Ünlü isimlere yönelik yapılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

ŞEYMA POZİTİF

Şeyma Subaşı, 29 Aralık’ta Amerika’dan Türkiye’ye dönmüş ve İstanbul Havalimanı’na inişinin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

YENİ KARARLAR ALDI

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni videoda radikal kararlar aldığını duyurdu.

"SİZE BİKİNİLİ VİDEO VE FOTOĞRAF YOK"

Soruşturmaya adı geçtikten sonra ve testi pozitif çıkmasının ardından sürekli Kur'an-ı Kerim paylaşımları yapan Subaşı, soru cevap yaptığı bir videoyu yayınlayıp "Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz." ifadelerini kullandı.