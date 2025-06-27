Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal sevgilisi Berk Cankat ile tatilde! Fotoğraflara beğeni yağdı

Son dönemin reyting rekortmeni dizisi ‘Uzak Şehir’in sezon finali yapmasının ardından oyuncuları, tatil bölgelerindeki yerini aldı.

Başrol oyuncusu Sinem Ünsal da sevgilisi Berk Cankat ile Bodrum Yalıkavak'a gitti. Instagram hesabını aktif kullanan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

TAKİPÇİLERİ BEĞENDİ

Ünlü oyuncu, 3,3 milyon takipçili hesabından sevgilisiyle yeni fotoğraflarını yayınladı. Ünsal ve Cankat ikilisi, tatilden bol bol paylaşım yaptı. Çiftin yeni çekilmiş fotoğrafına, sevenlerinden kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni yağdı.

EŞİM DİYOR

Sinem Ünsal’a “canım eşim” diye hitap eden Berk Cankat, paylaşımında, "Biricik yol arkadaşım, sevdiceğim, kıymetlim, neşem, gücüm, desteğim... İyi ki doğdun, iyi ki hayatına kabul ettin beni. Nice sağlık, başarı, huzur ve kahkaha dolu yaşların olsun; hep yan yana olalım. Seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun canım eşim." ifadelerini kullanmıştı.