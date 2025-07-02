Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın Bodrum kareleri! "Çok şımardım"

Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Alya karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Sinem Ünsal, şu sıralar sevgilisi Berk Cankat ile tatil yapıyor.

Sezon finalinin ardından Bodrum’a tatile giden Sinem Ünsal, tatilinden yeni fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmedi.

"ŞIMARDIM"

Ünsal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu tatilde çok şımardım" diyerek eğlenceli bir mesaj bıraktı.

Peş peşe paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

"CANIM EŞİM"

Cankat, geçtiğimiz günlerde 32 yaşına giren Ünsal’a "Canım eşim" diye hitap ederek, “İyi ki doğdun, iyi ki hayatına kabul ettin beni. Nice sağlık, başarı, huzur ve kahkaha dolu yaşların olsun; hep yan yana olalım. Seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun canım eşim.” ifadelerini kullanmıştı.