Uzak Şehir'in 'Alya'sı Sinem Ünsal'dan set paylaşımı geldi

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Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer aldığı Uzak Şehir dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla kısa sürede dikkat çeken yapımlar arasına girdi.

Ekranların yeni dizilerinden Uzak Şehir'in ikinci bölümü pazartesi günü ekrana geldi. Reyting listelerinde yerini alan dizinin Alya'sı Sinem Ünsal, sosyal medyadaki aktif haliyle dikkat çekiyor.

"SET-MİDYAT-SÜRPRİZ SON"

Son bölümün ardından dizinin Alya’sı Sinem Ünsal, Instagram hesabından yeni bir set paylaşımı yaptı ve “Set-Midyat-Sürpriz son” ifadelerine yer verdi.