Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba dizisini övdü: "Samimiyet kazandı"

Uzak Şehir dizisinde Sinem Ünsal ile başrolü paylaşan Ozan Akbaba, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dizide Cihan karakterine hayat veren 43 yaşındaki Akbaba, Uzak Şehir'i öve öve bitiremedi.

"SAMİMİYET KAZANDI"

"Uzak Şehir’i ekranlarda ezber bozdu" diyen Akbaba, dizinin sadece bir hikaye anlatmadığını, aynı zamanda televizyon sektöründe yeni bir samimiyet alanı açtığını vurguladı: “Bu projeyle birlikte sektörde az da olsa bir değişim rüzgârı yaşandı. Ezberler bozuldu, samimiyet kazandı, klişeler şekil değiştirdi."

KARAKTER SEÇİMİ

Karakter seçiminde projeye ve bütünlüğe baktığını belirten başarılı oyuncu, “Bir rolü kabul etmem için önce projenin ruhunun bana geçmesi gerekir. Özgünlük, ele alınış biçimi ve yaratılan dünyaya inancım varsa, o karakterin yolculuğuna çıkmak isterim. Samimiyet zaten bu noktada başlıyor.” ifadesini kullandı.

"OYUNCULUK BİR YAŞAM BİÇİMİ"

Ozan Akbaba, verdiği röportajda oyunculuğa bakışını ise şu sözlerle özetledi: “Oyunculuk sahici, esaslı bir meslek. Heyecan duymadığın an sıradanlaşırsın. Saygı duymadığında samimiyet kaybolur. Herkesin yapabileceğini sandığı ama göründüğünden çok daha meşakkatli bir alan. Belki de tam olarak meslek bile denemez; oyunculuk tekrara düşmemeyi gerektiren bir yaşam biçimi.”