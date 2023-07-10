Uzi ile Mustafa Sandal arasında konser atışması

Senin Uğruna, Umrumda Değil, Arasan da, Krvn, Makina gibi şarkılarla adından söz ettiren rap şarkıcısı Uzi'nin Business Class uçuş olmadığı için Ağrı konserine katılmadığı iddia edildi.
Uzi, Mustafa Sandal üzerinden tepki gösterdi
İddialar sonrası "Uzi'nin hiçbir sanatçının altında ön grup olarak çıkmayı kabul etmediği için konsere katılmadığı" açıklaması yapıldı.
"Benim önüme Mustafa Sandal’ı çıkaramazsın"
Uzi, bir festivalde Mustafa Sandal’dan önce sahne alma teklifine sosyal medya hesabından tepki gösterdi:
Benim önüme Mustafa Sandal’ı çıkaramazsın. Hele hatır gönülle aman adam yaşlı vs diyerek asla çıkaramazsın. Sene 2023 kimin ne iş yaptığı, kimin ne kadar dinlendiği ortada.
Mustafa Sandal: 150 adet "hit" olmuş eserin olduğunda tekrar konuşuruz
Mustafa Sandal da Uzi'ye şu paylaşımıyla yanıt verdi:
Sevgili Uzi kardeşim. Kayıtlara geçen; senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet "hit" olmuş eserin olduğunda, Avrupa'da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz. Şarkılarını beğeniyorum, umarım başarırsın. Şöyle bir tweetlere baktım da cevap vermeme gerek kalmamış, en iyi cevabı her zaman halk verir, vermiş de... Bu arada beni konser öncesi arasaydın benden sonra çıkmana müsaade eder destek olurdum. Genç yetenekler başımızın tacıdır. Alkışın ve ışığın bol olsun, kariyerinde başarılar dilerim.