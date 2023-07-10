Uzi ile Mustafa Sandal arasında konser atışması Rapçi Uzi'nin, Mustafa Sandal'ın adını anarak altında ön grup olarak çıkmayı kabul etmediği için konsere katılmadığını açıklaması sonrası şarkıcı Mustafa Sandal da "30 yıl sonra on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz" dedi.

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Senin Uğruna, Umrumda Değil, Arasan da, Krvn, Makina gibi şarkılarla adından söz ettiren rap şarkıcısı Uzi'nin Business Class uçuş olmadığı için Ağrı konserine katılmadığı iddia edildi.

Uzi, Mustafa Sandal üzerinden tepki gösterdi

İddialar sonrası "Uzi'nin hiçbir sanatçının altında ön grup olarak çıkmayı kabul etmediği için konsere katılmadığı" açıklaması yapıldı.

"Benim önüme Mustafa Sandal’ı çıkaramazsın"

Uzi, bir festivalde Mustafa Sandal’dan önce sahne alma teklifine sosyal medya hesabından tepki gösterdi:

Benim önüme Mustafa Sandal’ı çıkaramazsın. Hele hatır gönülle aman adam yaşlı vs diyerek asla çıkaramazsın. Sene 2023 kimin ne iş yaptığı, kimin ne kadar dinlendiği ortada.

Mustafa Sandal: 150 adet "hit" olmuş eserin olduğunda tekrar konuşuruz

Mustafa Sandal da Uzi'ye şu paylaşımıyla yanıt verdi: