Uzun zamandır ekranlarda yoktu! Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç'ın son hali

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Fenomen yapımlardan Kurtlar Vadisi dizisi, yıllar önce ekranlara veda etse de hala gündeme gelmeye devam ediyor.

Her karakteri çok beğenilen dizide yaşayan oyuncuları, zaman zaman merak edilip araştırılıyor.

Kimi gözlerden uzak yaşıyor kimi ise ekranlarda boy göstermeye devam ediyor. Kurtlar Vadisi'nin 'Kılıç'ı olarak bilinen ünlü oyuncu Atilla Olgaç da gözlerden uzak yaşayan isimler arasında.

Atilla Olgaç, yıllar sonra görüntülendi. Ünlü oyuncunun beyazlayan saç ve sakalları dikkat çekti.

"GENÇLER BİLE BİLİYOR"

Kurtlar Vadisi hakkında sorulan soruları yanıtlayan Olgaç, "İnsanlar nasıl benimsedi bilmiyorum. 20 sene geçti sadece burada değil yurt dışında bile Türkler gelip fotoğraf çektiriyor. Gençler geliyor fotoğraf çektirmeye... Ben, 'Siz yoktunuz o dönem' diyorum. CD'den izlediklerini söylüyorlar. Onun üstüne bir dizi çıkamaz ve gelemez." dedi.